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Политика

Нижегородцы могут записаться на приём к председателю Заксобрания Евгению Лебедеву до 6 марта

29 февраля 2020 10:00  [250] Политика
Нижегородцы могут записаться на приём к председателю Заксобрания Евгению Лебедеву до 6 марта

Нижегородцы могут записаться на приём к председателю Заксобрания Евгению Лебедеву до 6 марта

Нижегородцы могут записаться на приём к председателю Законодательного собрания Евгению Лебедеву до 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации мероприятие состоится 23 марта во втором корпусе нижегородского кремля, начиная с 14:00.

Чтобы получить возможность напрямую задать вопрос главе Заксобрания, нужно до 6 марта 2020 года (включительно) представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного собрания Нижегородской области (кремль, корп. 2, каб. №31) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы (при наличии).

Предварительная запись осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 09:00 до 16.30 (с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв).

Уточнить информацию можно по тел.: 8-831-419-20-10, 8-831-439-06-69 (отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области).

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