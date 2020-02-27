"Роден, ее вечный идол": театр балета Бориса Эйфмана выступил на нижегородской сцене Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил в Нижнем Новгороде постановку "Роден, ее вечный идол" 28 февраля 2020 года. Еще один показ запланирован на 29 февраля. На спектакле присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На сцене Театра Юного Зрителя артисты, пользуясь лишь языком тела, рассказали нижегородцам о судьбах выдающегося французского скульптора Огюста Родена, его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель и своей "вечной супруги" Розы Бере. Жизни каждого из них были трагичными, но это были во всех отношениях полные жизни.

Роден в интерпретации Эйфмана – не возвышенный творец и жертва обстоятельств, как принято изображать личности такого масштаба.

"Нужно понимать, что он – тиран, который может через что-то и перешагнул в своей жизни. Он целеустремленная творческая личность", - охарактеризовал своего героя исполнитель партии Родена Сергей Волобуев.

Скульптор, показанный в постановке, борется за право реализовать себя в искусстве и при этом страстно любит жизнь во всех ее проявлениях.

(Огюст Роден за работой, фото с сайта театра Бориса Эйфмана)

Камилле как никому другому знакомы муки творчества. Она находится в постоянной борьбе с собой, всегда в нескольких шагах от отчаяния. Она одухотворенно творит, но получает со стороны общественности лишь осуждение. Девушка неоднократно разрушает свои работы, давшиеся ей нелегким трудом.

Роден заставляет девушку поверить в силу искусства. Камилла становится источником вдохновения для Родена, а Роден – ее образцом. Но тот как требовательный скульптор неумолимо стремится переделать девушку. В результате они расстаются.

"Роден и Камилла принесли свою любовь в жертву искусству. С помощью этой страсти они создали мировые шедевры", - сказала Дарья Резник, исполняющая роль Камиллы.

(Огюст Роден и Камилла Клодель, фото с сайта театра Бориса Эйфмана)

Роза Бере для Огюста Родена – оплот стабильности. Она остается рядом с ним на протяжении больше полувека. Девушка любит Родена и приносит ему в жертву свою жизнь. Как отметила Лилия Лищук, исполняющая партию Розы, ее героиня живет в постоянном напряжении с ощущением внутреннего надрыва. Она бесконечно поклоняется таланту Родена.

Когда Роден покидает Камиллу, он оставляет ее наедине со своими мыслями. Они уносят ее в пучину сомнений и неуверенности. Как известно из исторических источников Камилла Клодель 30 лет провела в клинике для умалишенных, где умерла забытая и покинутая всеми. Роза Бере же оставалась рядом с Роденом до его смерти.

"Спектакль "Роден, ее вечный идол" – это размышление о непомерной цене, которую приходится платить гениям за создание бессмертных шедевров. И, конечно же, о тех муках и таинствах творчества, что всегда будут волновать художника", - говорится в описании спектакля.

Как отмечают критики, творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма и символизма. В балете Бориса Эйфмана нашли проявления отголоски всех этих направлений.

Ранее сообщалось, что премьера "Роден, ее вечный идол" состоялась в 2011 году. Постановку видели зрители ведущих театральных площадок Мадрида, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая Маска" и "Золотой Софит".

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