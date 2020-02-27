Нижегородка вошла в число победителей первой волны конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородка вошла в число победителей первой волны конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, объявлены победители первой волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом.

Ими стали 505 студентов российских вузов и ссузов, которые получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний. Среди победителей – студентка Волжского государственного университета водного транспорта Вера Никерина. Она предложила оптимизировать складские площади для увеличения зоны выгрузки автомобилей в цеху сборки грузовых автомобилей "Группы ГАЗ".

С победой Веру Никерину поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Проект "Профстажировки 2.0" в полной мере соответствует задачам национальных проектов. Приятно, что работа Веры касается производительности труда в автомобильной промышленности. На ГАЗе такая работа ведется давно, но в этой сфере необходимо постоянное развитие. Уверен, что стажировка на Автозаводе станет началом хорошей карьеры", - отметил глава региона.

"Благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" и региональной программе "Эффективная губерния" в регионе были запущены сотни процессов по внедрению "бережливых технологий". Специалисты с подобными навыками всегда будут востребованы на рынке труда. Именно повышение производительности труда назвал важнейшим условием развития страны Президент России Владимир Путин", - добавил Глеб Никитин.

В рамках своего проекта Вера проанализировала логистические процессы и на основе полученных данных предложила решение по их развитию: построить уличную зону выгрузки и перенести конструкции, которые мешают сквозному проезду автомашин.

"Я также предложила оптимизировать зону хранения одного из готовых компонентов и тем самым сократить ее площадь в два раза, чтобы освободить место для зоны выгрузки. Вера уделила внимание и человеческому фактору, предложив усовершенствовать инструкции для работников склада, экспедиций и особенно для водителей погрузчиков и автопоездов. Эти меры помогут сократить простои транспорта", – рассказала Вера Никерина.

По результатам рассмотрения работы студентки ее пригласили на стажировку в "Группу ГАЗ".

"Вера Никерина выбрала очень сложный, но очень важный проект с точки зрения его влияния на сборочное производство ГАЗа. Любые идеи ценны, если они претворяются в жизнь. В этом – сильная сторона проекта "Профстажировки 2.0". Она не только в том, что молодые и талантливые люди решают кейсы. Эти проекты работают во благо компании. Благодарю вас за важный вклад", – отметил исполнительный директор "Группы Газ" Гюнтер Хайден.

"В рамках первой волны конкурса свои работы представили 3872 студента. Задания для них подготовили наши партнеры – сегодня это 1192 компании. Лучших определяли сами работодатели, оценивая оригинальность и актуальность предложенных решений. По итогам этой оценки победителями стали 505 студентов из 55 регионов России. Все они получили приглашение на практики или стажировки. Всего же во время первой волны на платформе профстажировки.рф зарегистрировались 81223 человека", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

"Первая волна конкурса объединила представителей 1700 высших и средних учебных заведений из всех регионов страны. Решая задачи работодателей, оформленные в виде кейса, каждый студент может проявить свои способности и таланты. Такая стажировка или практика становится первой строчкой в резюме", – отметил руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин.

Среди организаций, которые пригласили больше всего стажеров: Правительство Ульяновской области, АО "Почта России", АО "Российский экспортный центр", АО "Дом.рф", АО "Группа Кремний Эл".

На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещен 4181 кейс от 1192 партнеров-работодателей, среди которых: ПАО "Россети", ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Аэрофлот", ГК "Росатом", Минстрой России, ООО "СИБУР Холдинг", "ВЭБ.РФ", "Группа ГАЗ", АО "Росгеология", ПАО "Квадра" и другие.

Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", студенческая олимпиада "Я – профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Культурный код", проект "Профстажировки 2.0", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", Грантовый конкурс молодежных инициатив, конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "Лучший социальный проект года", всероссийский проект "РДШ-Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна – моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и "Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior".

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.