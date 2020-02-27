День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области Общество

День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области

День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области 5 марта. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

В частности, акцию проведут в Навашине, а также Сеченовском и Сосновском районах для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

В рамках мероприятия специалисты помогут местным жительницам в определении путей возможного трудоустройства. Посетительницы смогут познакомиться с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, узнать о возможености получения профессионального обучения в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.