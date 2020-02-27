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Общество

День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области

29 февраля 2020 14:15  [22] Общество
День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области

День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области

День открытых дверей для женщин состоится в центрах занятости населения Нижегородской области 5 марта. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

В частности, акцию проведут в Навашине, а также Сеченовском и Сосновском районах для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

В рамках мероприятия специалисты помогут местным жительницам в определении путей возможного трудоустройства. Посетительницы смогут познакомиться с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, узнать о возможености получения профессионального обучения в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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