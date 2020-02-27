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Культура и отдых

"Хочется поблагодарить Бориса Эйфмана и его коллектив за внимание к Нижнему Новгороду", - Глеб Никитин

29 февраля 2020 15:17  [61] Культура и отдых
фото: Кирилл Мартынов

фото: Кирилл Мартынов

"Хочется поблагодарить Бориса Эйфмана и его коллектив за внимание к Нижнему Новгороду", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность выступления коллектива Театра балета Бориса Эйфмана на Нижегородской сцене. В этот раз на протяжении двух дней на сцене ТЮЗа нижегородцы могут увидеть балет "Роден, ее вечный идол". Он посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

"Мне хочется поблагодарить Бориса Эйфмана и его коллектив за внимание к Нижнему Новгороду. Знаю, что для каждого поклонника балета посещение такой постановки - настоящее событие. Благодаря подобным выступлениям город становится заметнее на культурной карте мира. Важно, чтобы таких явлений было как можно больше. Это позволяет совершенствоваться и нижегородским коллективам, создаёт особую творческую атмосферу", - отметил Глеб Никитин. "Повышение интереса к искусству является одной из важнейших задач национального проекта "Культура", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Для Нижегородской области это имеет особое значение. Интеллект и культура всегда были сильными сторонами региона, а насыщенность культурными событиями все больше становится важным фактором повышения комфортности жизни каждого человека", - добавил губернатор.

"Роден, ее вечный идол" – масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

Премьера "Роден, ее вечный идол" состоялась в 2011 году. Постановку видели зрители ведущих театральных площадок Мадрида, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая Маска" и "Золотой Софит".

В прошлом году Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил на сцене Нижегородского театра юного зрителя балет "Анна Каренина". До этого коллектив был в Нижнем Новгороде лишь дважды – в 1978-м и 1983-м годах.

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