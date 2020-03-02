Выставка "Женское лицо войны" откроется в Нижнем Новгороде Общество

Выставка "Женское лицо войны" откроется в Нижнем Новгороде 3 марта 2020 года в Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 9а). Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Экспозиция включает в себя более 80 фотографий женщин-горьковчанок – тружениц тыла и участниц военных действий. Всего на конкурс поступило более 160 фотографий из 35 районов, городских округов области и Нижнего Новгорода.

Каждая фотография – это отдельная история семьи, непростой судьбы женщины в военное время. К сожалению, сохранилось мало фотографий того времени. Но в итоговую выставку вошел действительно уникальный материал.

Фотоконкурс проходил в рамках областного проекта "Женское лицо войны", который включает в себя целую серию мероприятий: фестиваль военных фильмов, акцию "Женский батальон", работу передвижных фотовыставок в районах области.

Проект реализуется на средства, полученные Нижегородским советом женщин по гранту министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области "Память жива".



Выставка будет работать с 3 по 17 марта 2020 года.

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