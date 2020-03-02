Полицейские арестовали двух бездомных по факту разбоя в нижегородском магазине Происшествия

Полицейские арестовали двух бездомных по факту разбоя в нижегородском магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 2 марта 2020 года.

По информации полицейских, двое мужчин совершили нападение на ломбард, расположенный на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Злоумышленники попытались разбить молотком бронированное стекло витрины и похитить товар, но не смогли довести преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В тот же день, находясь в магазине на улице Лескова областного центра, мужчины брызнули газовым баллончиком в лицо продавцу, после чего разбили витрину и похитили более 5 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду установили личность задержанных. Ими оказались ранее судимые мужчины 40 и 36 лет без определенного места жительства.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) и статьями 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж). В настоящее время задержанные заключены под стражу. Ведется следствие.