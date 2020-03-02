Концерт Наталии Орейро 31 марта в Нижнем Новгороде не состоится Культура и отдых

Фотография с прошлогоднего концерта певицы Фото: из официальной группы в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Организаторы концерта аргентинской актрисы и певицы Наталии Орейро сообщили об отмене тура по российским городам "20 лет вместе" в марте-апреле 2020 года. Информацию об этом компания "Гамаюн" разместила в соцсети ВКонтакте.

Певица должна была приехать с концертом в Нижний Новгород 31 марта.

"В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура, запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся", - пишут организаторы.

Концерт планируется перенести на ноябрь-декабрь 2020 года. О конкретной дате будет объявлено дополнительно.

Как сообщается в группе нижегородского КЗ "Юпитер", где должен был состояться концерт, купленные билеты "можно оставить, они будут действительны".

Напомним, Наталия Орейро приезжала в Нижний Новгород с концертом в апреле 2019 года. Концерт тогда был экстренно перенесен в Milo concert hall, поскольку к/з "Юпитер" был временно закрыт по решению суда.