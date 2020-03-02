Экологический портал заработал в Нижнем Новгороде Общество

Портал зелёныйнижний.рф запущен в Нижнем Новгороде. Старт работы портала был дан в ходе встречи экологов и представителей городской администрации.

Как сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Алексей Карапузов, идея создания геоинформационной системы "Экологическая карта Нижнего Новгорода" зародилась на форуме "Зеленый Нижний". По итогам серии встреч с экспертами, экологами и другими пользователями была сформирована концепция экологической карты и впоследствии реализована.

"Зелёныйнижний.рф – это портал, на котором собрано максимум информации об экологии в городе. Основной инструмент – это экологическая карта, на которой отмечены ключевые объекты – пункты приема вторсырья, предприятия, занимающиеся переработкой мусора, городские парки, скверы и водные объекты, зеленые насаждения, посты экологического мониторинга и прочее. Также на портале представлена информация об актуальных экологических проектах, мероприятиях, которые проводятся в Нижнем Новгороде в сфере экологии, информационные статьи, телефоны горячей линии. Кроме того, нижегородцы с использованием портала могут сообщить об экологической проблеме или внести инициативу", – рассказал Алексей Карапузов.

Он также добавил, что в информационной системе представлен раздел "Экомониторинг", где собираются и обрабатываются данные с экологических постов о качестве воздуха. В настоящий момент в городе установлено три таких станции, которые в непрерывном режиме измеряют содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ: пыли, диоксид азота, окиси углерода, сероводорода, диоксида серы, формальдегида, а также метеорологические параметры (температура, влажность, атмосферное давление). У каждого жителя есть возможность в реальном времени отслеживать показания датчиков экологического мониторинга, а также провести анализ предыдущих периодов наблюдений.

В ходе презентации портала зелёныйнижний.рф экологи озвучили предложения по его развитию и наполнению. Так, например, были высказаны идеи дополнить информацию о площадках для выгула собак и зонах для отдыха, а также добавить возможность ведения архива измерений экологических постов мониторинга. Все предложения взяты в работу.

Перечень разделов, тем и информации на портале будет периодически расширяться и дополняться.

Напомним, проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу.

Напомним также, второй общегородской экофорум "Зеленый Нижний" проходил в Арсенале в марте прошлого года, в мероприятии участвовали более 200 экологов и активных горожан.