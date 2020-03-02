Нижегородские полицейские пресекли факт незаконной реализации лекарств Бизнес

Факт реализации фармацевтических препаратов без соответствующей лицензии и товарно-сопроводительных документов был выявлен в одной из аптек, расположенных на улице Путейская Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 3 марта 2020 года.

Операция по реализации оперативной информации проводилась сотрудниками 3 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков, отделом по исполнению административного законодательства ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду, во взаимодействии с представителями региональных прокуратуры и Росздравнадзора, при силовой поддержке отряда специального назначения "ГРОМ".

Сотрудники полиции выявили, что провизоры в данном учреждении реализуют гражданам рецептурные препараты не требуя рецепта, а также с нарушением правил продажи лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, в том числе препаратов, содержащих малые дозы наркотических средств и психотропных веществ и внесенных в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В ходе дальнейшей проверки также было установлено, что у учреждения отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, а также товарно-сопроводительные документы на реализуемые позиции товара.

Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято более 14 тысяч упаковок и 2,7 тысяч флаконов рецептурных лекарственных препаратов и позиций товаров, которые реализовывались в аптеке без лицензии и сопроводительных документов.

Решением Канавинского районного суда назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.