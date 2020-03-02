Нижегородец лишился крупной суммы денег в ходе распития алкоголя около сауны Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец, распивавший около сауны спиртное с малознакомым мужчиной, стал жертвой грабежа, лишившись крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

У 43-летнего мужчины похитили 17 тысяч рублей и $1,6 тысяч. Как сообщили в ведомстве, пострадавший обратился в полицию в начале марта 2020 года.

Мужчина рассказал, что утром распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной около сауны на улице Мокроусова. Между ними возник конфликт, и собеседник брызнул мужчине в лицо из газового баллончика. После этого он выхватил из рук пострадавшего мужской клатч, в котором находилась вышеупомянутая сумма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет.

По подозрению в совершении преступления, сотрудники полиции задержали 24-летнего нижегородца. В настоящее время ему избирается мера пресечения.