Пристрой к детскому саду №368 Ленинского района Нижнего Новгорода сдан

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Еще один пристрой к детскому саду введен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Путевки в ясельные группы дошкольного учреждения №368 Ленинского района родители уже могут оформлять. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
"В апреле детишки пойдут в новый ясельный пристрой, рассчитанный на четыре группы по 15 человек – всего 60 детишек. Одна группа для самых маленьких - с года до двух лет, три группы – от двух до трёх лет", - сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Оценивая готовность территории и здания, он сказал, что несмотря на то, что все строительные и работы по внутренней отделке полностью завершены, подрядчику предстоит в течение месяца устранить ряд замечаний по благоустройству территории вокруг яслей.
"Есть несколько рабочих замечаний, в том числе по асфальтированию и устройству газонов. Сейчас, как раз проверяем работы, и приняли решение поменять посевные газоны на удобный и качественный рулонный газон", - добавил Владимир Панов.
Как рассказала заведующая детским садом №368 Светлана Арсентьева, педагогический коллектив яслей уже сформирован на 70% и также принимает участие в подготовке здания к запуску.
Основное здание детского сада №368 было открыто вновь в сентябре 2019 года. Учреждение было закрыто из-за того, что к детскому саду создавали пристрой. Работы по строительству отдельно стоящего корпуса выполняет ООО СК "ПромстройНН". Срок выполнения работ по муниципальному контракту был декабрь 2019 года.
Напомним, ранее новый корпус детского сада №114 Московского района (ул. Народная, 38Б) получил заключение региональной инспекции госстройнадзора о соответствии проектной документации и был введен в эксплуатацию.
Кроме того, ранее сообщалось, что детские сады в мкр. "Бурнаковский" и "Седьмое небо" откроются в январе этого года, пока не открылись.
В январе этого года после капремонта открыли детсад №68 в Канавинском районе, сроки сдачи неоднократно переносились.
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