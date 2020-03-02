Последние новости рубрики Общество
04 марта 2020 09:17  [68] Подрядчик очистил дорожку ото льда вдоль набережной Федоровского после жалобы нижегородца в соцсети
04 марта 2020 09:02  [76] ЕРКЦ установил дополнительные кассы для приема платежей населения
03 марта 2020 21:21  [1483] Режим работы светофора изменен на пересечении Нижне-Волжской набережной и Георгиевского съезда
03 марта 2020 18:52  [593] Глеб Никитин призвал нижегородцев оценить проект зон охраны парка Швейцария
03 марта 2020 18:07  [568] Предложено наказывать россиян, распространяющих фейки о коронавирусе
03 марта 2020 17:56  [930] Ремонт дорог на нацпроекту БКАД в Нижегородской области начнется к маю
03 марта 2020 17:56  [528] Платформа "Умный Саров" станет внедрять технологии "Умный город" на территории страны
03 марта 2020 17:39  [1109] Капремонт на первом этаже детской больницы Дзержинска завершен
03 марта 2020 17:09  [648] Отделение медицинской реабилитации откроется в нижегородской больнице им.Семашко
03 марта 2020 16:43  [537] Пристрой к детскому саду №368 Ленинского района Нижнего Новгорода сдан
Общество

Подрядчик очистил дорожку ото льда вдоль набережной Федоровского после жалобы нижегородца в соцсети

04 марта 2020 09:17  [68] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Подрядчик очистил дорожку вдоль набережной Федоровского после жалобы в соцсети. Как сообщалось в группе ВКонтакте "Жалобы и отзывы", вся поверхность дорожки, ведущей к лестнице, была покрыта льдом.

"На набережной Федоровского не лестница, а горка! А коммунальщики не то, чтобы счищать его - даже песком не посыпают! Администрация города Нижнего Новгорода, пожалуйста, разберитесь", - попросил участник группы.

Нижегородская администрация ответила, что подрядная организация выполнила работы по очистке территории ото льда.

Ранее сообщалось, что более 21 тысячи интернет-жалоб нижегородцев обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph