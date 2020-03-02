Подрядчик очистил дорожку ото льда вдоль набережной Федоровского после жалобы нижегородца в соцсети

Фото: из соцсети ВКонтакте
Подрядчик очистил дорожку вдоль набережной Федоровского после жалобы в соцсети. Как сообщалось в группе ВКонтакте "Жалобы и отзывы", вся поверхность дорожки, ведущей к лестнице, была покрыта льдом.
"На набережной Федоровского не лестница, а горка! А коммунальщики не то, чтобы счищать его - даже песком не посыпают! Администрация города Нижнего Новгорода, пожалуйста, разберитесь", - попросил участник группы.
Нижегородская администрация ответила, что подрядная организация выполнила работы по очистке территории ото льда.
Ранее сообщалось, что более 21 тысячи интернет-жалоб нижегородцев обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент".
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