АО "Теплоэнерго" вручило пять специальных стипендий студентам ННГАСУ в рамках Дня карьеры Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошел День карьеры, в рамках которого состоялось торжественное награждение пяти студентов – победителей конкурсного отбора на получение специальных стипендий АО "Теплоэнерго" (обслуживает 126 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах).

Победителями конкурсного отбора стали студенты бакалавриата и магистратуры ННГАСУ Мария Алешина, Анастасия Архипова, Александр Зольников, Кирилл Вяхирев, Анастасия Гордеевцева, обучающиеся по профильным для Теплоэнерго направлениям. Каждый из них прошел отбор конкурсной комиссии внутри университета и представил свое эссе для оценки специалистам Теплоэнерго.

Дипломы победителям вручил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Одним из приоритетных направлений нашей работы является поиск и применение современных технологий. И, безусловно, сотрудничество с профильными учебными заведениями помогает в этом. Формат нашего взаимодействия не ограничивается традиционными практиками и наставничеством. Мы используем научный потенциал вуза для создания научно-прикладных работ, получения исследовательских разработок. Без новых знаний и перспективных идей сегодня трудно построить современную, эффективную теплоэнергетику. Поэтому мы поощряем тех, кто готов вкладывать свои знания и навыки в развитие нашей отрасли", - заявил Илья Халтурин.

Проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щеголев в своем выступлении подчеркнул важность правильного выбора места будущей работы для студентов.

"Когда вы будете задумываться о своем профессиональном будущем и, действительно, росте своей карьеры, делайте акцент на достаточно серьезных, крепких, развивающихся, компаниях, которые сегодня представлены у нас на Дне карьеры. Мы благодарны нашим партнерам, с которыми мы активно сотрудничаем, за активное участие. Уверен, что для всех сегодняшний день пройдет плодотворно и с пользой", - заявил Дмитрий Щеголев.



Стипендии были учреждены в рамках соглашения о сотрудничестве между Теплоэнерго и ННГАСУ, которое было подписано в апреле 2019 года.

Предприятие выплачивает стипендии по пять тысяч рублей в месяц пяти студентам, прошедшим отбор совместной комиссии университета и Теплоэнерго. Стипендия назначается на один семестр (пять месяцев).

В критерии оценки достижений студентов, претендующих на получение стипендии, помимо показателей успеваемости входят призовые места в конкурсах и на олимпиадах, участие в научных конференциях и форумах, наличие публикаций в научных изданиях и участие в общественной жизни университета. Также комиссия учитывает мотивацию студента на работу в Теплоэнерго.

На стипендию могут претендовать студенты дневной формы обучения 2-4 курсов бакалавриата или 1-2 курсов магистратуры, которые обучаются в ННГАСУ по инженерным специальностям, востребованным в Теплоэнерго.

Стипендиаты также получают преимущество при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе на последних курсах обучения. Для этого они должны иметь положительные отзывы руководителей структурных подразделений, в которых проходили практику. Кроме того, стипендиаты смогут проходить стажировку в Теплоэнерго, участвовать в тренингах и других практиках, входящих в программу развития профессиональных компетенций.

Напомним, Теплоэнерго заключило соглашения о сотрудничестве с НГТУ, ННГАСУ и ННГУ. Они предполагают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации программ профессионального образования, организации практик и стажировок студентов, а также трудоустройства выпускников профильных направлений.