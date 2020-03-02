Свалку у ж/д перехода в Стригино убрали после жалобы нижегородца в соцсети

Фото:
Свалку у железнодорожного перехода в Стригино убрали после жалобы нижегородца в соцсети
"Этот бардак находится в Стригино вдоль железной дороги, и проезжающие гости города любуются этим. Зачастую мусор растаскивают собаки по кустам", - написал житель города.
Администрация Нижнего Новгорода уточнила, где именно находится свалка и спустя несколько дней сообщила, что свалку убрали.
"Территория очищена", - говорится в комментарии под постом.
К нему прикреплена фотография участка улицы, где раньше была свалка.
Напомним, что детскую площадку очистили от свалки мусора после жалобы нижегородца в соцсети.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+