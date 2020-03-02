Прокуратура объяснила, почему летевший в Нижний Новгород самолет экстренно вернулся в Москву Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полет пассажирского самолета из Москвы в Нижний Новгород, маневр над аэропортом, и возвращение воздушного судна в столицу утром 5 марта оказались тренировочными. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Таким образом авиакомпания "Аэрофлот" готовила нового пилота. Как отметила собеседник агентства, тренировочные полеты в воздушном пространстве над Нижним Новгородом проходят периодически. Авиакомпания получила на их проведение все необходимые разрешения.

Ранее сообщалось, что в 6:09 утра из аэропорта "Шереметьево" (Москва) в "Стригино" (Нижний Новгород) вылетел самолет Airbus, долетел до точки назначения, сделал более десяти кругов в воздухе в районе аэропорта и вернулся в столицу. Воздушное судно пробыло в воздухе 4 часа 40 минут