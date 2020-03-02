Оркестр Нижегородского областного главка полиции сделал нижегородкам музыкальный подарок Культура и отдых

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В рамках акции МВД России "8 Марта – в каждый дом" музыканты оркестра Главного Управления МВД России по Нижегородской области утром 5 марта 2020 года исполнили для жителей города популярные мелодии.

Около станции метро "Горьковская" музыканты в погонах давали концерт. В предпраздничный день он был адресован прекрасной половине человечества. Более 15 известных и узнаваемых всеми мелодий, а также музыкальных фрагментов из кинофильмов звучали на улице, заряжая прохожих положительными эмоциями и хорошим настроением на весь рабочий день.

"Наши выступления накануне праздников стали доброй традицией. Нам очень приятно видеть, что под звуки музыки улучшается настроение у прохожих. Из хмурых пассажиров они превращаются в жизнерадостных людей, которых заряжает позитивом наш, если можно так сказать, мини-концерт. Многие люди в праздничные дни меняют свой привычный маршрут на работу и выходят именно через эти двери, чтобы нас послушать", - делится своими впечатлениями руководитель коллектива капитан внутренней службы Михаил Лапшин.

"Сегодня я торопился на работу и при выходе из метро увидел потрясающее зрелище - оркестр, состоящий из музыкантов в форме, из музыкантов-полицейских. Как раз в преддверии 8 Марта заряд положительных эмоций на весь день мне гарантирован", - поделился своими впечатлениями восторженный нижегородец, который, пользуясь случаем, также поздравил всех жительниц областного центра с наступающим праздником и пожелал им счастья, здоровья, любви и отличного весеннего настроения.