Оратория "Страсти по Матфею" прозвучит в Нижегородском оперном театре в марте и апреле Культура и отдых

Фрагмент афиши Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оратория "Страсти по Матфею" для солистов, хора и струнного оркестра прозвучит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени Пушкина 22, 25 марта и 8 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской митрополии.

Также оратория будет исполнена 2 апреля в Сарове, 9 апреля в Дзержинске и 10 апреля в Арзамасе.

"В основу музыкального произведения митрополита Илариона (Алфеева) положено повествование из Евангелия от Матфея, посвященное страданиям и смерти Христа. Оно чередуется с музыкальными номерами-речитативами, хорами и ариями, текст которых заимствован главным образом из православного богослужения Страстной седмицы", - говорится в описании мероприятия.

В центре сюжета — главы Евангелия от Матфея, повествующие о последних днях земной жизни Иисуса Христа: от Тайной вечери до смерти на кресте.

Текст Евангелия читает протодиакон Димитрий Исаев.

Билеты можно приобрести в храмах Нижегородской епархии и у распространителей.

Напомним, "Рождественскую ораторию" митрополита Волоколамского исполнили в Нижегородской филармонии в январе.

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