Нижегородские власти ищут инвестора для реставрации ДК им. Ленина Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области ищет инвестора для реставрации ДК им. Ленина в Ленинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. После принятия решения инвестором будут определены конкретные сроки.

Параллельно в настоящее время ведется работа по передаче ДК им.Ленина из муниципальной собственности в областную.

Напомним, что на заседании Гордумы 26 февраля Дом культуры им.Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде передали в безвозмездное пользование области.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК - 11,1 тысяч кв.м.

СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.