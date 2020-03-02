Нижегородские власти ищут инвестора для реставрации ДК им. Ленина

Правительство Нижегородской области ищет инвестора для реставрации ДК им. Ленина в Ленинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений.
Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. После принятия решения инвестором будут определены конкретные сроки.
Параллельно в настоящее время ведется работа по передаче ДК им.Ленина из муниципальной собственности в областную.
Напомним, что на заседании Гордумы 26 февраля Дом культуры им.Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде передали в безвозмездное пользование области.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК - 11,1 тысяч кв.м.
СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+