Оргкомитет внес предложение в Гордуму о присвоении Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Политика

Фото: Единая Россия

Организационный комитет внес предложение в Думу Нижнего Новгорода о присвоении областному центру почетного звания "Город трудовой доблести". Такое решение было принято в ходе расширенного заседания, которое провел секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии.

"Государственная дума приняла закон, который вводит почетное звание "Город трудовой доблести". Буквально на днях президент России Владимир Путин подписал этот закон. По инициативе регионального отделения партии "Единая Россия" мы с вами создали общественный организационный комитет по сбору подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Мы провели большую работу. На сегодняшний день в оргкомитет входят более 150 предприятий, общественных организаций и образовательных учреждений по всей области. Все активно включились в работу по сбору подписей", - рассказал Глеб Никитин.

Рассмотрение вопроса депутатами – обязательный этап для оформления заявки. Следующим шагом станет рассмотрение предложения в Законодательном собрании Нижегородской области. После этого обращение с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" будет направлено президенту Российской Федерации.

На данный момент уже собрано более 642 тысяч подписей: 257 тысяч человек это сделали на сайте "ЗаНижний.рф" и более 385 тысяч человек поддержали инициативу посредством подписных листов.

Заседание организационного комитета по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" прошло на Горьковском автомобильном заводе. Это предприятие внесло огромный вклад в обеспечение фронта военной продукцией в годы Великой Отечественной войны и одним из первых поддержало инициативу, собрав более 20 тысяч подписей.

"Отдельно хочу отметить вклад Горьковского автомобильного завода, в стенах которого мы сейчас находимся. В годы Великой Отечественной войны автозавод был одним из опорных промышленных предприятий не только нашего города, но и всей страны. Остается таким и сейчас", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Горьковского автомобильного завода. Наше предприятие всегда было в числе первых. Завод был срочно переориентирован на военный лад. Люди работали сутками, не уходя с завода, не щадя себя, обеспечивая фронт всем необходимым. Присвоение звания "Город трудовой доблести" - это слава не только городу, это слава горьковчанам, которые успешно трудились в годы войны", – подчеркнул президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин.

В рамках мероприятия Глеб Никитин вручил ветеранам Горьковского автомобильного завода юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" стартовало 1 февраля на сайте "ЗаНижний.рф". С 11 по 18 февраля работали централизованные пункты по сбору подписей, где жителям помогали "Волонтеры Победы". Помимо этого, отдать свой голос жители могли с помощью подписных листов, которые переданы в общественные организации, на предприятия, в администрации муниципалитетов, вузы, социальные учреждения.

Во время заседания было принято решение продолжить сбор подписей вплоть до присвоения Нижнему Новгороду почетного звания. Это даст возможность большему количеству людей поддержать эту важнейшую инициативу.

Также в Нижегородской области проходит конкурс рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой доблести" среди воспитанников детских садов и школьников. Работы посвящены вкладу горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. До 1 апреля на сайте "ЗаНижний.рф" проходит рейтинговое голосование по определению лучших работ. Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет.