Мастер-класс для детей по изготовлению букета из конфет пройдет в нижегородском ЦУМе 7 марта Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Мастер-класс для детей по изготовлению букета из конфет пройдет на сцене фуд-корта нижегородского ЦУМа 7 марта. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

"Весна уже на пороге, а значит не за горами Международный женский день. Именно 8 марта принято поздравлять и дарить подарки своим самым близким и любимым женщинам – мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям. Все знают, что самый ценный подарок тот, который сделан своими руками. Именно поэтому неразлучные друзья Винтик и Скрепочка будут ждать всех ребят Нижнего Новгорода и области в ЦУМе, чтобы помочь им приготовить необычные подарки ", - говорится в сообщении.

Ведущие мастер-класса раскроют секреты работы с бумагой, научат ребят создавать и украшать сладкие цветы своими руками, познакомят их с современными техниками декорирования, а мастера Винтик и Скрепочка в непринужденной игровой форме помогут юным участникам познакомиться друг с другом и хорошо провести время.

Опытные аниматоры подготовили развлекательную программу, в ходе которой состоится уже ставший традиционным розыгрыш билетов в планетарий.

"Мастер-классы для детей — это простой и в то же время эффективный способ научить ребенка чему-нибудь новому. Опытные мастера и аниматоры, которые умеют и, самое главное, любят работать с детьми, сделают занятие максимально интересным даже для самых непоседливых детей. А необычные темы мастер-классов, которые предлагает ЦУМ, способствуют развитию фантазии и творческих способностей ребенка", - говорит директор по связям с общественностью ЦУМа Арсен Абраамян.

В отделе по связям универмага отметили, что ЦУМ регулярно организовывает мастерские, которые носят не только развлекательный, но и познавательный характер. Занятия всегда проходят в игровой форме, и в ходе мероприятий ребята получают новые знания.

Мероприятие начнется в 14:00.

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