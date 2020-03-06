Движение транспорта ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок "Комеди Клаб" Общество

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Движение транспорта ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за кино- и видеосъемок "Комеди Клаб". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации 10 марта 2020 года.

На основании обращения ООО "Комеди Клаб продакшн" (Саргсян Г.С.) администрация постановила 10 марта временно прекратить движение транспорта по Верхневолжской набережной, с 9:00 до 14:00 на участке от дома № 3 до дома №9 с объездом по прилегающим улицам. Работает эвакуатор. Также должны быть установлены временные дорожные знаки, запрещающие въезд на территорию, где проходит видеосъемка.