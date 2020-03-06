Стена здания рухнула на припаркованные автомобили в Канавинском районе Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Стена здания рухнула на припаркованные автомобили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщила агентству жительница района Полина Киушева, в 6:45 утра 10 марта 2020 года рядом с домом №м 3 по ул. Канавинской на два ее автомобиля (Hyundai и Mitsubishi), обрушилась стена стоящих рядом построек.



По словам собеседницы агентства, на место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС, пострадавших нет. Ущерб оценивается. По словам владелицы автомобилей, ущерб может составить более 1 млн рублей. Полина вместе с супругом намерена обратиться в суд с иском после того, как будут установлены собственники построек.

Фото: Полина Киушева