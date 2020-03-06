НБД-Банк вошел в топ-100 лизинговых компаний России по объему портфеля по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" Экономика

НБД-Банк вошел в топ-100 лизинговых компаний России по объему портфеля по версии рейтингового агентства "Эксперт РА". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в рамках исследования российского лизингового рынка представило рэнкинг лизинговых компаний по итогам 2019 года. Исследование проводится при поддержке "Объединенной лизинговой ассоциации" с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope. В рамках проекта в анкетировании приняло участие более 120 участников рынка, в числе которых и НБД-Банк.

В рамках исследования был изучен рынок лизингодателей по нескольким параметрам: размеру портфеля, регионам присутствия, числу заключенных сделок, объему профинансированных средств и нового бизнеса, сегментам имущества.



По словам начальника управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгения Максакова, НБД-Банк имеет в своем активе такой эффективный финансовый инструмент как лизинг давно. Благодаря планомерной качественной работе в этом направлении, в течение двух последних лет НБД-Банк стал заметным игроком на федеральном и региональном уровне среди компаний, предлагающих лизинг предпринимателям.

"По итогам проведенного анализа "Эксперт РА" НБД-Банк вошел в топ-100 по объему лизингового портфеля, занял 67 место по количеству заключенных сделок, 61 место по количеству клиентов и 31 место в Приволжском федеральном округе по объему профинансированного нового бизнеса. Особую гордость вызывает тот факт, что НБД-Банк занял 23 место по лизингу машиностроительного оборудования по итогам прошлого года. Наша уникальная модель лизинговых операций напрямую от банка позволяет делать операции эффективными и совмещать преимущества лизинговой компании и банка. Мы благодарим наших клиентов за выбор НБД-Банка в качестве партнера для расширения своего бизнеса. НБД-Банк всегда готов предложить индивидуальное решение задач и выгодные условия сотрудничества", – сказал Евгений Максаков.

Лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. Приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые. В 2019 году в НБД-Банке было оформлено 122 лизинговых договора на сумму 564,4 млн рублей. В сравнении с 2018 годом рост составил более 30%, что подтверждает – лизинг НБД-Банка стал более популярен у предпринимателей.



К преимуществам лизинга в НБД-Банке можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до пяти лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков.

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