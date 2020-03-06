Гололедица ожидаются в Нижегородской области в ночь на 11 марта Общество

Фото: ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Накат и гололедица ожидаются в Нижегородской области 10-11 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Особенно осторожными нижегородцам нужно быть ночью и утром.

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В ночь на среду ожидается +4°...+6°, днем 11 марта - от +8°до +10°.