Гололедица ожидаются в Нижегородской области в ночь на 11 марта

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Накат и гололедица ожидаются в Нижегородской области 10-11 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Особенно осторожными нижегородцам нужно быть ночью и утром.
Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В ночь на среду ожидается +4°...+6°, днем 11 марта - от +8°до +10°.
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