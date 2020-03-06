Движение автотранспорта по ул.Ильинской в Нижнем Новгороде будет односторонним. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Как подчеркнули в ведомстве, "Институт "Стройпроект" (Санкт-Петербург) разработал несколько вариантов транспортных схем на Ильинской и прилегающих улицах.
Принятый за основу вариант предполагает одностороннее движение личных автомобилей по Ильинской на участке от Малой Покровской до Сергиевской. При движении в обратном направлении автомобилисты смогут использовать прилегающие улицы – Гоголя и Сергиевскую.
В каком направлении будет двигаться автотранспорт по ул.Ильинской (к центру или из центра), станет известно на этапе разработки проектно-сметной документации.
При этом стоянка автомобилей на Ильинской и улице Гоголя должна быть ограничена. Для личного транспорта планируется спроектировать паркинги и перехватывающие парковки.
Ранее сообщалось, что трамвайное движение на улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет сохранено в обе стороны.
Разработчики концепции отмечают, что для увеличения комфортности улицы нужно расширить пешеходную зону до 6,5 метров. Но полностью убрать транспорт с Ильинской также не получится – исторически эта улица несет транзитную функцию, подобно Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.
Кроме того, разработчики считают целесообразным строительство двух веток горного трамвая.
"Оценка стоимости создания рельсового фуникулера на Почтовом съезде или на Похвалинском съезде будет произведена на этапе подготовки проектно-сметной документации", - рассказали агентству в министерстве.
Отметим, что это еще не окончательная схема транспортной организации. В мастер-плане даны предварительные варианты, которые станут предметом дальнейшего обсуждения.
Напомним, что над проектом работает консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Стоимость контракта составила 22,1 млн рублей. Средства на разработку документации были выделены из бюджета Нижегородской области. Под девелопмент при реконструкции ул.Ильинской попадает около 120 тысяч кв. метров.
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