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Общество

Слушания по проекту межевания территории в районе ул.Черниговской пройдут 31 марта

11 марта 2020 11:35  [93] Общество

Слушания по проекту межевания территории в районе ул.Черниговской пройдут 31 марта 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе. Отметим, что сейчас там находится элеватор мукомольного комплекса, который начали сносить.

Инициатор слушаний – ОАО "НКХП-Девелопмент".

Встреча состоится 31 марта, начало в 18:00 по адресу: ул.Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал).

Ранее сообщалось, что квартал на Черниговской после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка"

В конце января ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова.

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