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Цех по производству полиэтиленовых мешков горит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области утром 12 марта 2020 года.
Цех расположен в Канавинском районе по ул. Интернациональной. Происходит открытое горение на втором этаже на площади 200 кв.м. Эвакуированы 12 человек, детей нет. Спасен один человек, пострадавших нет. Информация оперативная, в дальнейшем будет уточняться.
Для тушения пожара и ликвидации его последствий от МЧС задействовано 75 человек личного состава и 19 единиц техники.
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