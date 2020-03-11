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Происшествия

Цех по производству полиэтиленовых мешков горит в Нижнем Новгороде

12 марта 2020 09:22  [461] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Цех по производству полиэтиленовых мешков горит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области утром 12 марта 2020 года.

Цех расположен в Канавинском районе по ул. Интернациональной. Происходит открытое горение на втором этаже на площади 200 кв.м. Эвакуированы 12 человек, детей нет. Спасен один человек, пострадавших нет. Информация оперативная, в дальнейшем будет уточняться.

Для тушения пожара и ликвидации его последствий от МЧС задействовано 75 человек личного состава и 19 единиц техники.

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Теги:
МЧС Пожар
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