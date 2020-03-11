Строительство комплекса для обработки ТКО в Уренском районе планируется вести за счет концессионера Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство комплекса для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Уренском районе планируется вести за счет концессионера. Такое предложение было рассмотрено на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 13 марта 2020 года.

Речь идет о мусоросортировочном комплексе и полигоне для непригодных к переработке ТКО.

Концессионное соглашение с ООО "ВейстТек", которое создаст и будет эксплуатировать комплекс, планируется заключить на 25 лет. Мощность полигона планируется в пять тысяч тонн ТКО в год. Он будет обслуживать Уренский, Варнавинский, Воскресенский, Краснобаковский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и Шахунью. По предварительным расчетам, это - 170 752 человек.

Объект планируется построить не позднее 2023 года. Сметная стоимость комплекса - не менее 150 млн рублей без НДС. Ориентировочная плата по концессии составит 10 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области единовременно.

Земельный совет признал заключение концессии целесообразным. Ее условия будут оговорены отдельно в течение полугода.

Напомним, что в Нижегородской области планируется строительство трех новых комплексов обработки и размещения ТКО.

Все земельные участки, где будут построены межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО, исследованы на соответствие требованиям природоохранного законодательства.