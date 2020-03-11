Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2020 13:31  [70] Инвестпроект по строительству Центра ядерной медицины в Нижнем Новгороде получил статус социального
13 марта 2020 13:07  [72] Строительство комплекса для обработки ТКО в Уренском районе планируется вести за счет концессионера
11 марта 2020 16:03  [1569] Технопарки Группы ГАЗ, "Дробмаш" и "Саров" начнут создавать в середине года
11 марта 2020 11:51  [233] Более 30 новых локомотивов будет поставлено на ГЖД в 2020 году
11 марта 2020 09:20  [2716] Аквапарк и парк аттракционов планируют построить на Гребном канале
10 марта 2020 16:41  [6795] Создание "Волганариума" на Бору оценивается в 11 млрд рублей
10 марта 2020 13:39  [430] Строительство ВСМ через Нижний Новгород отложили
10 марта 2020 12:16  [487] НБД-Банк вошел в топ-100 лизинговых компаний России по объему портфеля по версии рейтингового агентства "Эксперт РА"
09 марта 2020 11:03  [262] Темпы роста обрабатывающих отраслей Нижегородской области превысили среднероссийские
06 марта 2020 14:22  [510] Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 3%
Экономика

Строительство комплекса для обработки ТКО в Уренском районе планируется вести за счет концессионера

13 марта 2020 13:07  [72] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство комплекса для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Уренском районе планируется вести за счет концессионера. Такое предложение было рассмотрено на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 13 марта 2020 года.

Речь идет о мусоросортировочном комплексе и полигоне для непригодных к переработке ТКО.

Концессионное соглашение с ООО "ВейстТек", которое создаст и будет эксплуатировать комплекс, планируется заключить на 25 лет. Мощность полигона планируется в пять тысяч тонн ТКО в год. Он будет обслуживать Уренский, Варнавинский, Воскресенский, Краснобаковский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и Шахунью. По предварительным расчетам, это - 170 752 человек.

Объект планируется построить не позднее 2023 года. Сметная стоимость комплекса - не менее 150 млн рублей без НДС. Ориентировочная плата по концессии составит 10 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области единовременно.

Земельный совет признал заключение концессии целесообразным. Ее условия будут оговорены отдельно в течение полугода.

Напомним, что в Нижегородской области планируется строительство трех новых комплексов обработки и размещения ТКО.

Все земельные участки, где будут построены межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО, исследованы на соответствие требованиям природоохранного законодательства.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Мебельный базар-с февраля 2020
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph