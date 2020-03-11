Строительство комплекса для обработки ТКО в Уренском районе планируется вести за счет концессионера

Строительство комплекса для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Уренском районе планируется вести за счет концессионера. Такое предложение было рассмотрено на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 13 марта 2020 года.
Речь идет о мусоросортировочном комплексе и полигоне для непригодных к переработке ТКО.
Концессионное соглашение с ООО "ВейстТек", которое создаст и будет эксплуатировать комплекс, планируется заключить на 25 лет. Мощность полигона планируется в пять тысяч тонн ТКО в год. Он будет обслуживать Уренский, Варнавинский, Воскресенский, Краснобаковский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и Шахунью. По предварительным расчетам, это - 170 752 человек.
Объект планируется построить не позднее 2023 года. Сметная стоимость комплекса - не менее 150 млн рублей без НДС. Ориентировочная плата по концессии составит 10 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области единовременно.
Земельный совет признал заключение концессии целесообразным. Ее условия будут оговорены отдельно в течение полугода.
Напомним, что в Нижегородской области планируется строительство трех новых комплексов обработки и размещения ТКО.
Все земельные участки, где будут построены межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО, исследованы на соответствие требованиям природоохранного законодательства.
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