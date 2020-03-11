Нижегородцев приглашают на празднование Дня Моряка-подводника Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Нижегородцев приглашают на празднование Дня Моряка-подводника. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".



В Нижегородском кремле, у памятника подводной лодке "С-13", 19 марта в 11:00 состоится мероприятие, посвященное 114-й годовщине со дня создания Подводных сил России – Дню моряка-подводника.

В этот день в 1906 году в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. Организатором праздника выступает Нижегородское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота, информационный партнер – кинокомпания "Союз Маринс Групп".

В 1929 году нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" приступил к подводному кораблестроению. С тех пор нижегородская земля исторически связана с подводниками. Не случайно на территории военного мемориала Нижегородского кремля установлена рубка знаменитой подводной лодки С-13, построенной сормовскими корабелами. Под командованием легендарного капитана 3-го ранга Александра Маринеско эта дизель-электрическая лодка 30 января 1945 года совершила "атаку века", потопив в Данцингской бухте немецкий лайнер "Вильгельм Густав". Принять участие в мероприятии приглашаются ветераны-подводники, проживающие в Нижнем Новгороде, командиры военно-морских частей, дислоцированных в Нижегородской области, руководители предприятий промышленности, работающих в интересах ВМФ, а также курсанты Нижегородского речного училища им. И.П.Кулибина и все неравнодушные жители города и области.

Несмотря на то, что Нижний Новгород не является морским городом, его жители сделали и продолжают делать немало для процветания и могущества Военно-морского флота России. Более десяти крупнейших предприятий города выполняют государственные заказы на строительство кораблей и другой военной техники. В городе регулярно проходят мероприятия, посвященные подвигам российских моряков, которые организуют региональное отделение Движения поддержки флота и кинокомпания "Союз Маринс Групп". Совместная работа направлена на возрождение престижа службы в Военно-морском флоте России, традиций Российского флота и морской пехоты, а также поддержание авторитета вооруженных сил среди подрастающего поколения.

Особое внимание организаторы этих патриотических мероприятий уделяют сохранению памяти о великих подвигах, совершенных советскими солдатами в Великой Отечественной войне, а также наших соотечественников в локальных конфликтах.

Организаторы приглашают всех принять участие в возложении цветов к памятнику подводной лодке "С-13".



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СПРАВКА О КОМПАНИИ:



Кинокомпания "Союз Маринс Групп" является многопрофильной компанией российского значения. Главные направления деятельности – индустрия развлечений и отельный бизнес, семейный отдых и гостеприимство, а также строительство, аренда, сельское хозяйство и развитие торговых центров, совмещающих в своей работе коммерческие и воспитательно-развлекательные функции. Ну и конечно – кино.

В активе кинокомпании немало масштабных кинопроектов, в числе которых: фильм-рекордсмен отечественного кинопроката в 2014 году – "Вий" 3D; восьмисерийный художественный фильм "Морпехи"; первая новелла киноальманаха "Свидетели"; фильм "Туфельки", завоевавший ряд призов на международных и национальных кинофестивалях и вошедший в лонг-лист премии Американской киноакадемии ("Оскар"); фильмы "Пришелец", "Балканский рубеж", "Тайна печати дракона", "Дикая лига" и многие другие.

Помимо коммерческой деятельности, кинокомпания активно занимается и благотворительностью, которая ориентирована на возрождение традиций Русского Православия, реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения, защиты материнства и детства, на укрепление патриотических традиций общества и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Во всех сферах деятельности компании занято более 6500 человек. Предприятия кинокомпании находятся в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Сибирском федеральных округах России.