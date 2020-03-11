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Общество

Работа школы руководителей обществ трезвости стартовала в Нижнем Новгороде

15 марта 2020 16:53  [128] Общество
фото с конференции Трезвение как христианская добродетель

фото с конференции Трезвение как христианская добродетель

Фото: из группы НООО "Трезвение" в соцсети ВКонтакте

Работа школы руководителей обществ трезвости стартовала в Нижнем Новгороде 14 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Школа организована на базе православного семейного центра "Ковчег", действующего при Молитовском благочинии Нижегородской епархии.

В первом учебном семинаре школы приняли участие 20 человек. Все они задействованы в работе по профилактике алкоголизма и других пагубных зависимостей на нижегородских приходах.

На первом занятии обсуждалось, как правильно организовать работу клуба трезвения, и какие мероприятия можно провести в рамках профилактической работы.

Обучение проводили настоятель Казанского храма села Великий Враг Кстовского района протоиерей Александр Николаев и председатель Совета НООО "Трезвение" Нина Данилина.

По ее словам, второго января обет трезвости дали 42 человека, которые посещали занятия приходских обществ трезвости при Нижегородской епархии.

Следующие занятия состоятся 28 и 29 марта. Они будут проходить в форме тренинга личностного роста под руководством практикующих нарколога и психолога.

Напомним, что целью школы является создание обществ трезвости на приходах Нижегородской митрополии. Школа будет действовать по программе проекта "Утверждая трезвость", получившего поддержку международного грантового конкурса "Православная инициатива".

На занятия приглашаются священнослужители и социальные работники; страдающие зависимостями и их родственники; все неравнодушные к проблеме алкоголизации и наркотизации общества.

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