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Экономика

Более 13 млн рублей направят дополнительно на развитие парка Победы в Нижнем Новгороде

16 марта 2020 13:07  [66] Экономика

Более 13 млн рублей направят дополнительно на развитие парка Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 16 марта 2020 года.

Речь идет о дополнительных работах первого этапа развития территории парка Победы.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, Нижнему Новгороду будет выделен межбюджетный трансферт в размере 17 млн 446 тысяч рублей. Из этой суммы 13,5 млн пойдет на развитие территории парка.

Напомним, что благоустройство музея "Парк Победы" планировалось в 2019 году, но Гордума поддержала перенос ассигнований в размере 5,9 млн рублей на 2020 год.

Напомним также, что в парке планируется установить три трибуны с навесом на 100 мест, модульную универсальную сценическую площадку, туалетный модуль, установить наружное электроснабжение и провести озеленение.

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