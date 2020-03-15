Письмо с амфетамином прислали нижегородцу из Германии Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Письмо с амфетамином прислали нижегородцу из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

В международном письме в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приволжской оперативной таможни обнаружили 27,95 г. психотропного вещества.

В настоящее время сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ " Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ". Проводятся следственные действия.

По закону, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.