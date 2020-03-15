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Письмо с амфетамином прислали нижегородцу из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В международном письме в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приволжской оперативной таможни обнаружили 27,95 г. психотропного вещества.
В настоящее время сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ " Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ". Проводятся следственные действия.
По закону, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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