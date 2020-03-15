Каток около стадиона "Нижний Новгород" завершил работу Спорт

Каток около стадиона "Нижний Новгород" завершил работу. За три месяца зимнюю площадку "Спорт Порт" посетили более 128 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. За это время также было выпущено 16 прямых эфиров, живые концерты дали 30 музыкальных коллективов и сольных артистов.

Как отметил губернатор, площадка уже стала одним из центров общественной жизни. "Приятно, что инфраструктура Чемпионата мира по футболу продолжает эффективно служить делу развития спорта в Нижегородской области. Популярность "Спорт Порта" позволяет планировать его развитие и дальше, искать новые решения, чтобы сделать его посещение для нижегородцев и гостей города еще более комфортным", - сказал Глеб Никитин.

Ежедневно для посетителей работали каток площадью 3 тысячи кв.м. и профессиональная хоккейная коробка на 140 кв.м. Искусственный лёд на обоих катках позволял кататься даже при плюсовой температуре. Важным нововведением стала и профессиональное обновление льда, которое происходило каждые полтора часа.

Также зимой на "Спорт Порте" проводились бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами для детей и взрослых. Нижегородцев учили фигурному катанию, игре в хоккей, скандинавской ходьбе, а также катанию на горных лыжах.

Напомним, официальное открытие площадки состоялось 21 декабря 2019 года. Нижегородцы увидели ледовое шоу от двухкратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой с участием Олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой и других известных фигуристов.

"Спорт Порт" - спортивно-развлекательная площадка, расположенная около стадиона. Проект реализуется правительством Нижегородской области в целях исполнения Концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.