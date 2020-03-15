Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов нижегородской ДУК

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов Домоуправляющей компании одного из районов Нижнего Новгорода по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК России по региону 17 марта 2020 года.
По версии следствия, руководством Домоуправляющей компании создана схема минимизации налоговых обязательств, путем имитации выполнения спорных работ не собственными силами, а силами взаимозависимых подрядных организаций.
В результате указанных действий в 2015-2017 годах руководством не уплачены налоги на общую сумму свыше 50 млн рублей.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД 17 марта провели обыски в офисных помещениях организации, а также жилищах сотрудников с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.
Расследование уголовного дела продолжается.
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