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Общество

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов нижегородской ДУК

17 марта 2020 17:25  [1] Общество

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов Домоуправляющей компании одного из районов Нижнего Новгорода по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК России по региону 17 марта 2020 года.

По версии следствия, руководством Домоуправляющей компании создана схема минимизации налоговых обязательств, путем имитации выполнения спорных работ не собственными силами, а силами взаимозависимых подрядных организаций.

В результате указанных действий в 2015-2017 годах руководством не уплачены налоги на общую сумму свыше 50 млн рублей.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД 17 марта провели обыски в офисных помещениях организации, а также жилищах сотрудников с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

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