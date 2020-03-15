Нижегородские полицейские задержали похитителей 650 кг меди (ВИДЕО) Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Нижегородские полицейские задержали похитителей 650 кг меди. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Ранее злоумышленники разоборудовали трансформатор, расположенный под вагоном электропоезда в парке отстоя железнодорожного имущества.

Была установлена группа мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Нижегородской области задержали похитителей, когда те пытались покинуть с поличным место преступления.

В ходе разбирательства выяснилось, что двое из задержанных приехали на заработки в Нижегородскую область, один – местный житель. В декабре прошлого года они поздно ночью проникли в парк отстоя, разоборудовали трансформатор, слили около тонны моторного масла и похитили свыше 650 кг изделий из меди, которые впоследствии сдали в пункт приема металлов.

Ущерб, причиненный транспортной организации, в общей сложности составил более 80 тысяч рублей.

Следственным отделом Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет.