ФК "Нижний Новгород" ищет девушку, которая станет лицом клуба

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Нижегородский футбольный клуб объявил конкурс "Мисс ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщается в официальной группе в соцсети ВКонтакте.
Победительница конкурса станет лицом клуба и будет представлять ФК "НН" на матчах, фотосессиях, в социальных сетях и других клубных мероприятиях.
Главное условие конкурса – любить футбол. Также претендентка на корону должна быть совершеннолетней.
Первый этап отбора продлится до 22 марта. В рамках первого этапа ФК "Нижний Новгород" принимает заявки на участие. В них конкурсанткам нужно рассказать о себе: своей профессии, хобби, талантах и любимом игроке нижегородского клуба. К письму обязательно приложить три фотографии.
Затем будет конкурс в группе ФК "НН" ВКонтакте и выбор победительницы.
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