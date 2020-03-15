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Спорт

ФК "Нижний Новгород" ищет девушку, которая станет лицом клуба

18 марта 2020 11:29  [3] Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский футбольный клуб объявил конкурс "Мисс ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщается в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Победительница конкурса станет лицом клуба и будет представлять ФК "НН" на матчах, фотосессиях, в социальных сетях и других клубных мероприятиях.

Главное условие конкурса – любить футбол. Также претендентка на корону должна быть совершеннолетней.

Первый этап отбора продлится до 22 марта. В рамках первого этапа ФК "Нижний Новгород" принимает заявки на участие. В них конкурсанткам нужно рассказать о себе: своей профессии, хобби, талантах и любимом игроке нижегородского клуба. К письму обязательно приложить три фотографии.

Затем будет конкурс в группе ФК "НН" ВКонтакте и выбор победительницы.

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