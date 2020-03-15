Нижегородские правоохранители помогли бездомному пенсионеру восстановить гражданство Общество

подъезд, где в последнее время жил мужчина Фото: ГУ МВД России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники миграционной службы полиции и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области помогли бездомному пожилому мужчине восстановить гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правоохранители помогли оформить документы для 76-летнего мужчины, который 27 лет "вел скитальческий образ жизни". Сообщается, что в 90-е годы он попал в трудную жизненную ситуацию. Паспорт и другие документы, удостоверяющие его личность, были утеряны еще в 1993 году. В разное время он подрабатывал разнорабочим в различных организациях и жил, где придется.

Несколько месяцев назад он поселился на лестничной площадке одного из домов в Автозаводском районе. Жители подъезда помогали ему теплыми вещами, продуктами и другими необходимыми предметами.

Участковый уполномоченный полиции, узнав о судьбе бездомного, привлек для помощи пожилому мужчине своих коллег из подразделения по вопросам миграции.

Правоохранители выяснили, что мужчина родился на территории одной из бывших союзных Республик СССР. Было подготовлено обращение в посольство республики, где он родился, с просьбой о предоставлении необходимых документов для оформления пожилому человеку гражданства России.

Документы были получены, и полицейские помогли мужчине сформировать необходимый пакет документов для получения гражданства России. Он принял присягу, и поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России.

Теперь мужчина имеет право на пенсию. В настоящее время сотрудники социальных служб решают вопрос о том, чтобы определить его в государственное учреждение для пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.