Почти 60 тысяч анютиных глазок высадят в Нижегородском кремле Общество

Клумба в Нижегородском кремле - 2019 год

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 60 тысяч анютиных глазок высадят в Нижегородском кремле этой весной. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок.

ГБУ НО "Управление по благоустройству Кремля" объявило конкурс на поставку рассады однолетних цветов для весеннего оформления территории.

Так в техническом задании закупки говорится, что подрядчик должен поставить, в том числе, девять видов анютиных глазок (виол) общим количеством 58,2 тысячи штук, шесть тысяч "китайских гвоздик", двадцать тысяч "приморских цинерарий", 179 "черешковых гелихризумов", 143 штуки "калоцефалуса Брауна", 42 "цилиндрические императы" и 60 "песчаных элимусов".

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,5 млн рублей. Источник финансирования - средства "субсидии, выделенной на иные цели".

Аукцион запланирован на 30 марта.

Напомним, ранее нижегородские экологи призвали защитить городскую траву. Зеленые насаждения в городе служат естественным бесплатным улавливателем выхлопных газов и других опасных для здоровья человека веществ.