Минстрой Нижегородской области готовит документы для ввода трамплина в эксплуатацию Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области 19 марта 2020 года сообщило о полном завершении строительных работ и монтажа керамической лыжни на нижегородском трамплине К-60. Теперь ведомство готовит документы для ввода трамплина в эксплуатацию.

Напомним, основные строительно-монтажные работы были завершены в декабре 2019 года. Тогда же на объект поставили керамическую лыжню разгона трамплина, которую уже смонтировали.

На данный момент полностью готовы сам трамплин, административно-бытовое здание, два помещения для охраны, камера хранения, судейская и тренерская трибуны. Для обеспечения работы трамплина закуплены квадроцикл, снегоход и снеговая пушка. В части благоустройства осталось асфальтирование территории.

С представителями немецкой фирмы 14 марта 2020 года был подписан акт выполненных работ по монтажу керамической лыжни разгона. В ближайшие дни планируется поставка ратрака и системы судейства.

Сдача объекта в эксплуатацию, по контракту – не позднее 20 апреля 2020 года.

Государственный контракт на строительство трамплина был заключен 29 ноября 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены также из бюджета Нижегородской области. Подрядчиком выступает "Нижегородстройпроект".

Приобретение и монтаж керамической лыжни разгона импортного производителя предусмотрено в рамках отдельного договора.

Ранее сообщалось, что АО "Нижегородский водоканал" подключил трамплин К-60 (около пл.Сенной) к водоснабжению.

СПРАВКА:

В состав объекта входят трамплин К-60, административно - бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составляет 60 метров. Его строительство ведется за счет средств бюджета Нижегородской области.