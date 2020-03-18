Нижегородская пенсионерка перечислила мошенникам более 9 млн рублей в качестве компенсации на лекарства. Как сообщили в региональном управлении МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.
В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2019 года до конца января 2020 года на телефон потерпевшей неоднократно звонили граждане, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций. Они давали пенсионерке разъяснения о полагающейся ей страховке, векселе и компенсации за ранее купленные лекарства.
Во время разговоров мошенники убедили женщину, что для получения страховых выплат и компенсаций она должна сначала оплатить налог и компенсацию.
81-летняя жительница Советского района рассказала сотрудникам полиции, что ранее слышала о похожих схемах обмана из средств массовой информации, однако не вспомнила о предостережениях, когда это было необходимо.
Злоумышленники неоднократно убеждали пожилую женщину снимать и перечислять им деньги.
Общая сумма составила около 9 млн 308 тысяч рублей.
Полицейские обращают внимание граждан на то, что сотрудники каких-либо структур и ведомств никогда не будут звонить гражданам и предлагать компенсацию. Компенсации никто по домам не разносит, просто так начисления не происходят.
Самый лучший способ - прервать разговор, в ходе которого делают предложения, связанные с финансовыми операциями.Ранее двух женщин осудили на год условно за "снятие порчи" с продавца магазина в Ветлуге. Также мошенники под предлогом проверки счетчиков выманивают деньги у нижегородцев, или, к примеру, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию.
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