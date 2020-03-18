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Общество

Нижегородские ветеринары прооперировали собаку, выброшенную в мусорный бак

19 марта 2020 16:28  [130] Общество

Фото: "Зоозащита-НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские ветеринары прооперировали собаку, выброшенную неизвестными в мусорный бак. Об этом сообщили в ветеринарном госпитале "Зоозащита-НН".

Покалеченное животное несколько дней назад обнаружил один из жителей Ленинского района, в мусорном баке на улице Октябрьской Революции. Как сообщается в группе соцсети ВКонтакте, "под грудами отходов и пакетов что-то шевелилось, стонало и тяжело дышало". Пес был замотан в куртку, перемотанную скотчем и пакетами.

К ветеринарам животное поступило с глубокой (8 см) резаной раной на шее в состоянии близкому к коме. Чтобы спасти собаку, потребовалось переливание крови и хирургическое вмешательство. В операции участвовали терапевт, хирург, помощник хирурга и анастезиолог.

После операции животное поступило в кислородную камеру на послеоперационный стационар.

На данный момент состояние собаки тяжелое, но стабильное.

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