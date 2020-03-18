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Общество

"Трамвай Победы" начнет курсировать в Нижнем Новгороде с 20 марта

19 марта 2020 17:38  [359] Общество

"Трамвай Победы" начнет курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту №2 с 20 марта 2020 года. Организаторами проекта стали нижегородские "Волонтеры Победы".

В "Трамвае Победы" волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, фронтовые письма-"треугольники" с информацией о героях-нижегородцах. Вагоновожатый и кондуктор будут одеты в форму военных лет. Молодые артисты, музыканты, экскурсоводы и историки подготовят для пассажиров трамвая интерактивную программу. В салоне будут звучать известные песни военных лет: "Катюша", "Тёмная ночь", "Синий платочек" и другие.

Граффити-портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на улице Ванеева 18 марта. На трансформаторной будке изображен Евгений Макаров.

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