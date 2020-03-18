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Общество

Публичные слушания отменены администрацией Нижнего Новгорода из-за коронавируса

20 марта 2020 10:39  [51] Общество

Публичные слушания отменены администрацией Нижнего Новгорода из-за коронавируса. Как следует из постановления от 19 марта 2020 года, все публичные слушания, проведение которых было расписано до середины апреля, временно отменены.

Причиной, как сказано в документе, послужил указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

К примеру, 23 марта должны были пройти слушания по изменениям в генплан по дому на ул.Самочкина; 31 марта - слушания по проекту межевания территории в районе ул.Черниговской.

Накануне, 19 марта, в Нижнем Новгороде официально подтвердился третий случай заражения коронавирусом.

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