Публичные слушания отменены администрацией Нижнего Новгорода из-за коронавируса Общество

Публичные слушания отменены администрацией Нижнего Новгорода из-за коронавируса. Как следует из постановления от 19 марта 2020 года, все публичные слушания, проведение которых было расписано до середины апреля, временно отменены.

Причиной, как сказано в документе, послужил указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

К примеру, 23 марта должны были пройти слушания по изменениям в генплан по дому на ул.Самочкина; 31 марта - слушания по проекту межевания территории в районе ул.Черниговской.

Накануне, 19 марта, в Нижнем Новгороде официально подтвердился третий случай заражения коронавирусом.