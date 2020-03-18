Депутаты нижегородской Думы опубликовали отчеты о своей работе Политика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода опубликовали отчеты о своей работе в 2019 году. На сайте в настоящее время размещено 37 отчетов. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Согласно опубликованным данным, депутаты получили более 5,2 тысяч обращений от своих избирателей. Более 85% из них - решены положительно, а по остальным были даны консультации.

Лидером по количеству обращений в минувшем году стал депутат Вадим Агафонов (округ №25) – к нему поступило 618 вопросов. За ним – Максим Жук (округ №10) – 412 обращений, Владимир Амельченко (округ №7) – 356, Надежда Мельникова (округ №12) – 348, Андрей Колобов (округ №31) – 285, Марк Фельдман (округ №32) – 242 и Шамиль Аляутдинов (округ №27) – 218.

Обращения касались, преимущественно, проблем ЖКХ, оказания материальной и юридической помощи, а также благоустройства территорий.

Еще депутаты также отчитались о расходовании средств "депутатского фонда" в размере 500 тысяч рублей, заложенных в городском бюджете на нужды каждого из избирательных округов. Большинство депутатов направили эти средства на помощь школам и детским садам.

Кроме того, некоторые депутаты сообщили, что занимались благотворительностью, направляя личные средства на нужды жителей своих округов.

Отметим, что отчеты на сайте нужны для информирования жителей о деятельности депутатов, и их размещение носит рекомендательный характер. Однако по инициативе председателя Дмитрия Барыкина второй год в Гордуме объявляется отчетная кампания, итоги которой публикуются.

Добавим, что на настоящий момент в состав думы Нижнего Новгорода входит 47 депутатов. В следующий созыв количество депутатов сократится до 35 из-за перехода на мажоритарную систему.