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Происшествия

Остановить развитие оползня на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде пока не удалось, - мэрия

20 марта 2020 12:23  [34] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook

Остановить развитие оползня на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде пока не удалось. Об этом заявил заместитель мэра Виктор Сдобняков после утреннего сбора оперативного штаба 20 марта 2020 года по устранению последствий оползня.

Он рассказал, что вода продолжает в небольшом объеме идти под уклон.

"Управление инженерной защиты города подготовило план укрепления склона и должно совместно с администрацией Нижегородского района обеспечить выход подрядчика на место до конца сегодняшнего дня", – добавил он.

Укрепление склона займет несколько дней. Нужно будет делать подпорную стенку, бурить и ставить сваи.

Дорога, по-прежнему, открыта только для экстренных служб. Общественный транспорт пущен по альтернативным маршрутам.

Накануне на съезде были зафиксированы микрооползни. Первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта.

По словам главы города, одна из возможных причин оползня на Похвалинском съезде – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.

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