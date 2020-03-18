"Трамвай Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Юлия Горшкова

"Трамвай Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде 20 марта 2020 года по маршруту №2. Его пустили за 50 дней до Дня Победы, отметили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность проведения таких акций.

"Весна 1945 года стала символом надежды на мирное будущее. Можно только представить себе, как ждали тогда в Горьком с фронта возвращения родных и близких. Надеюсь, что "Трамвай Победы" поможет ощутить нижегородцам дух того времени. Мне хочется сказать спасибо всем волонтерам и активистам, кто работает для того, чтобы Юбилей Победы стал по-настоящему ярким событием", - подчеркнул Глеб Никитин.

Первых пассажиров "Трамвая Победы" приветствовали вагоновожатый и кондуктор одетые в форму военных лет. В салоне звучали известные песни фронтовых лет: "Катюша", "Тёмная ночь", "Синий платочек". Также в рамках проекта волонтеры будут раздавать в трамвае георгиевские ленточки, фронтовые письма-"треугольники" с информацией о героях-нижегородцах. Молодые артисты, музыканты, профессиональные экскурсоводы и историки подготовят интерактивные программы. Расписание тематических дней можно узнать в вагоне состава.

Фото: Юлия Горшкова

Организатором проекта выступает НРО ВОД "Волонтеры Победы", в соответствии с указом президента в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.