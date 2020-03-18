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Происшествия

Пенсионер-электромонтер НПП "Полет", проверяя рубильник, получил сильные ожоги

20 марта 2020 14:26  [82] Происшествия
Здание НПП Полет

Здание НПП Полет

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования нижегородского АО "Научно-производственное предприятие "Полет" получил тяжелые ожоги. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай с 70-летним сотрудником НПП "Полет" произошел 17 марта во время проверки напряжения на клеммах рубильника в помещении электроподстанции.

Мужчину обожгло пламенем. У него диагностированы ожоги головы, лица, шеи, туловища и рук.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверяется соблюдение норм охраны труда на предприятии.

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