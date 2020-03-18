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Экономика

Банк "Россия" прокредитует Нижний Новгород на 2,3 млрд рублей

20 марта 2020 17:55  [276] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Акционерный банк "Россия" прокредитует Нижний Новгород на 2,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок.

Банк был выбран в ходе шести электронных конкурсов по предоставлению кредитных ресурсов городу в форме кредитной линии с общим лимитом выдачи –  2,3 млрд руб.

В частности это будет невозобновляемая кредитная линия на 200 млн рублей, возобновляемая и невозобновляемая линии – на 300 млн рублей и три невозобновляемые линии на 500 млн рублей

Банк "Россия" за эти линии получит 13,7 млн рублей, дважды по 21,3 млн рублей и трижды по 35,5 млн рублей.

Срок действия кредитных линий – 370 дней.

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