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Происшествия

Мотоциклист доставлен в больницу после столкновения с автомобилем в Нижнем Новгороде

22 марта 2020 18:16  [105] Происшествия

Мотоциклист доставлен в больницу после столкновения с автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом. Авария произошла 22 марта около 14:40 на улице Рябцева.

Как отметил собеседник агентства, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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